Москва, 26 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги 26 июня прошли относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Коррекционная фаза от минимума $44,34 затянулась на 48 часов. К закрытию торгов цена восстановилась до $45,64.

Нефтяная скважина

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,05%, до $46,12. На данный момент рост котировок расценивается трейдерами как восходящая коррекция.

Сегодняшний день станет решающим для продавцов, закрывать им короткие позиции или нет. Если торги сегодня закроются выше $46,60 за баррель, восстановление котировок усилится. Предпосылки к дальнейшему росту цен имеются, поскольку трейдеры проигнорировали очередное увеличение буровых установок в Штатах.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 23 июня в США общее число буровых выросло на восемь единиц до 941 штук, число нефтяных буровых установок — на 11 единиц до 758 штук. Число газовых установок сократилось на три единицы, до 183 штук. Снижение цен пока никак не сказалось на их уменьшении. Выросли 23-й раз подряд.

Цена находится около трендовой линии, которая берет свое начало от максимума $54,64 от 25 мая 2017 года. За 19 торговых дней нефть подешевела на 18,85%. Если трендовая линия будет пробита (закрытие дня выше 46,15), это будет указывать на завершение медвежьего тренда и переход рынка к восстановлению цен на «черное золото». Первым сопротивлением для покупателей выступит уровень $47,75.

Напомним, 23 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,7%, до $45,22 за баррель, WTI — на 0,63%, до $43,01 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,85%, до $43,11 за баррель.

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