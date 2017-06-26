Лондон, 26 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Инвестиционный фонд Михаила Фридмана L1 Retail согласился приобрести за $2,3 млрд (£1,8 млрд) британского ретейлера продуктов здорового питания Holland & Barrett, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Витамины

Фонд совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана согласился купить ретейлера у фонда Carlyle Group. В сеть Holland & Barrett входит 1,15 тыс. магазинов, более половины из которых находятся в Великобритании.

Carlyle купил компанию Nature’s Bounty (NBTY), которая владеет Holland & Barrett, в 2010 году за $3,8 млрд (включая долги). По данным газеты, фонд планирует полностью выйти из бизнеса: NBTY принадлежат также бренды Sundown Naturals, Pure Protein и MET-Rx.

За аукционом по Holland & Barrett также следили американская KKR, инвестиционный фонд Sycamore Partners и гонконгская AS Watson.

Компания Holland & Barrett продает витамины, биологически активные добавки и продукты здорового питания. Прибыль ретейлера по итогам 2016 года составила £610 млн.

Издание уточняет, что это будет первое приобретение фонда L1 Retail, запущенного компанией Фридмана LetterOne (L1) в 2016 году. Ранее при запуске L1 заявляла о готовности инвестировать до $3 млрд в несколько ретейлерских сетей.