Москва, 26 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 23 июня открылись снижением по доллару и евро. Рубль усилил позиции к иностранным валютам на фоне отсутствия снижения нефтяных котировок и назревшей коррекции после шестидневного ослабления. Дополнительную поддержку российской валюте оказал налоговый период, пик которого приходится на 26 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 59,33 рубля, курс евро — до 66,35 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии стоимость Brent повысилась до $46,04 (+0,82%). На данный момент цена восстановилась с минимума $44,34 до трендовой линии в рамках восходящей коррекции. Участники рынка проигнорировали пятничные данные Baker Hughes, которые в очередной раз отразили рост буровых установок. Они привыкли к тому, что установки повышаются 23 неделю.

В связи с утренним ростом нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля с открытия торгов на Мосбирже. На данный момент подорожание нефти — это классическая коррекция после обвала цен на прошлой неделе. Говорить о смене тренде можно будет при закрытии торгов выше $46,60 за баррель. При дальнейшем повышении нефтяных котировок курс доллара возьмет курс к 58,82 рубля. Закрытие дня ниже 58,82 рубля поставит крест на дальнейшем ослаблении рубля.

Ранее участники рынка продавали российскую валюту на ожиданиях, что США запретит инвесторам покупать ОФЗ. Санкции против России расширили, про облигации ни слова. Инвесторы опять стали покупать российские облигации. На это указывает индекс государственных облигаций России (RGBI), который вырос с 137,11 до 137,80 (0,5%).

26 июня в качестве поддержки по доллару рассмотрю уровень 59,00 рубля, по евро — 66,14 рубля.

Напомним, 23 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 55,25 копейки (-0,92%), до 59,38 рубля., курс евро — на 40,75 копейки (-0,61%), до 66,47 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-24.48%), евро/рубль — 302,5 млн евро (-24,39%).

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