Рим, 26 июня, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Около 1,45 млн беженцев из стран Северной Африки ищут случая добраться до берегов Европы средиземноморским маршрутом, пишет 25 июня информационное агентство N-TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Помимо этого, около 3,3 млн человек стремятся попасть в Европу балканским маршрутом через Турцию, который закрыт с 2016 года.

С начала 2017 года в Италии зарегистрировано прибытие 72 тыс. беженцев, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

С января по апрель 2017 года Испания зафиксировала прибытие 3,3 тыс. мигрантов.

В целом в этом году в водах Средиземного моря погибли более двух тыс. человек, многие пропали без вести.

Всего в 2016 году по Средиземноморскому маршруту, из стран Северной Африки в Италию прибыли 181 тыс. беженцев, в 2017 году их ожидается больше на 30%.

В связи с этим страны ЕС планируют усилить контроль на границах, чтобы избежать массовые беспорядки.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил на саммите ЕС, который прошел 22 — 23 июня, что Брюссель готов сотрудничать со странами происхождения беженцев.

«Единственный результат, который имеет значение, это конец трагической ситуации, связанной с наплывом беженцев», — отметил он.