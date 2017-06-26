Минск, 26 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Визы между Белоруссией и Россией будут признаны в конце 2017 года, заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков, передает телеканал «Беларусь 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белоруссия

По его словам, работа над введением виз ведется, и соглашение о взаимном признании виз между двумя странами будет готово к концу 2017 года. Суриков напомнил, что визы между Белоруссией и Россией вводятся в связи с угрозой терактов, поскольку Белоруссия разрешила гражданам 80 государств находиться на своей территории в течение 5 дней без приобретения визы.

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Напомним, безвизовый режим для граждан из стран Евросоюза, США и других начал действовать в Белоруссии с 12 февраля 2017 года. Согласно указу президента республики Александра Лукашенко, граждане 80 стран могут пребывать на территории Белоруссии без визы в течение пяти дней.

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В ответ Россия, опасаясь угрозы проникновения на территорию РФ нелегальных беженцев, террористов и преступников из Белоруссии, перевела рейсы в Белоруссию в международные сектора в российских аэропортах.