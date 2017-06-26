Салехард, 26 июня, 2017, 08:04 — ИА Регнум. На Ямале для защиты сакральных территорий коренных народов Севера в единый государственный реестр объектов культурного наследия включены 11 священных мест. Святилища аборигенов находятся под охраной государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и общественных связей ЯНАО.

Muxamer Чум. Ненецкое стойбище

В утверждённых границах взятых под госохрану территорий отныне исключается проведение любых хозяйственных работ. Сами аборигены — ненцы, ханты, манси, коми — приходят туда редко, исключительно для обращения к духам предков. И только коренные жители Ямала знают путь к труднодоступным сакральным святилищам.

Статус объектов культурного наследия регионального значения присвоен четырём священным местам — Хада пэ (Старушка-камень) в Приуральском районе, Хорлор (озеро Быка-оленя) в Шурышкарском районе, Сэр-нго Ирико (Старик Ледяного острова, Хозяин Белого острова) и Ямал хэхэ (Богиня Края земли) в Ямальском районе.

Статус объектов культурного наследия муниципального значения присвоен семи священным местам: Вул кев ики хор (плёс Большого каменного старика) в Шурышкарском районе, Пэдарата-Саврей пэ (Остроконечный камень Лесистой реки), Сада пэ (Болотный камень), Сядэй хара (Речной поворот охранников), Харнак седа (Сопка-башмак), священное место Хэхэ пэ (Священная гора) и священное место Яля пя седа (сопка Солнечного дерева) в Приуральском районе.

«Мы живем неблагополучно — распри, ссоры, негодования. Мы хотим правды, света, добра, любви, желание благоустроиться и счастья на века. Для этого святые места существуют», — пояснил телекомпании «Вести-Ямал» исследователь языка и культуры ханты Леонтий Тарагупта значение сакральных мест.

На данный момент в ЯНАО 21 сакральное место аборигенов взято под защиту государства как объекты культурного наследия.