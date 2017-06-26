Москва, 26 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. В понедельник, 26 июня, Арбитражный суд Москвы рассмотрит кассационную жалобу нефтяной компании «Роснефть» на решение по иску к медиахолдингу РБК. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Нефтяная госкомпания требовала с журналистов больше 3 млрд рублей по иску о защите деловой репутации, но суды проиграла», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2016 г. «Роснефть» подала иск против РБК из-за статьи на сайте медиахолдинга. В статье утверждалось, что нефтяная компания обращалась к правительству с просьбой не допустить получения британской British Petroleum блокирующего пакета акций в рамках приватизации «Роснефти».

Требования «Роснефти» к РБК в размере 3,2 млрд рублей были мотивированы оценкой урона, который статья медиахолдинга якобы нанесла «Роснефти».

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