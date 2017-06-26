Чита, 26 июня, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за выходные дни количество лесных пожаров увеличилось с 9 до 31, об этом сообщает сегодня, 26 июня, пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«По состоянию на 08:00 26 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 31 лесной пожар в 13 районах края: Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Калганском, Красночикойском, Кыринском, Могойтуйском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском близ н. п Урейск, Онон-Борзя, Жетково, Хара-Бырка, Козлово, Жиндокон, Семиозерье, Большаково, Шонуй, Букукун, Зугалай, Хара-Бырка, Кандобаево, Малета, Кукун, Толбага, Сохотой, Кандобаево, Катангар Лесоучасток, Танга, Шехолан, Хушенга, Харагун, Линево Озеро, Аксеново-Зилово, Ульякан, Кадая, Средняя Кия на общей площади 2026,50 га. Кроме того, 3 лесных пожара в Акшинском, Карымском, Хилокском районах близ н.п. Нарасун, Нарын-Талача, Тэрэпхэн локализованы на общей площади 1773,50 га. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в пресс-службе.

За выходные дни в регионе пожарными было ликвидировано 13 лесных пожаров.

Также, по информации ведомства, в тушении лесных пожаров участвуют 619 человек и 142 единицы техники.

«Значительная часть пожаров имеет природные причины — грозы, молнии. Но по статистике, большинство пожаров возникает из-за неосторожно обращения с огнем», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным синоптиков, с 24 по 28 июня в Забайкальском крае местами ожидается до +35° и выше.

«В связи с этим с 22 по 26 июня на территории Красночикойского, Хилокского, Читинского, Ононского, Забайкальского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского районов прогнозируется 5 класс пожарной опасности», — добавили в министерстве.

Напомним, что всего с начала года в Забайкалье зарегистрировано 612 лесных пожаров на общей площади 99,6 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 474 лесных пожара на площади более 267 тыс.га. Основной причиной пожаров является человеческий фактор и сухие грозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Забайкальского края от 09 июня 2017 года в период с 10 по 30 июня введен режим ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.