Москва, 26 июня, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Погода в Московском регионе с 26 по 30 июня будет неустойчивой: притом, что температура воздуха будет выше климатической нормы, в регионе ожидаются дожди и грозы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода

С понедельника, 26 июня, по пятницу 30 июня регион будет находиться под влиянием скандинавского циклона. Неделя начнется с температуры воздуха в +23 градуса в Москве, она повысится в течение недели до +27 градусов местами.

Ливни с грозами усилятся преимущественно во второй половине дня 26 июня, и непогода будет сопровождаться сильным порывистым юго-западным ветром.

Со вторника по четверг осадков не ожидается, ветер утихнет, однако в регионе похолодает до 21 градуса.

В среду днем воздух прогреется от 18 до 23 градусов, в четверг температура воздуха составит 19−24 градуса. 30 июня в регион придет новый циклон, вероятность грозовых дождей возрастет.

В пятницу, 30 июня днем воздух прогреется до 22−27 градусов тепла.