Барнаул, 26 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. «На тушении было задействовано более 140 лесных пожарных, использовано 51 автоцистерна для заливки огня водой и 27 тракторов для опашки очагов возгораний», пояснили в Минприроды.

Светлана Шаповалова Алтайский лес. Горный Чарыш

Всего с начала пожароопасного сезона, который начался в Алтайском крае 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 156 пожаров, огнём пройдена площадь 142,47 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 пожаров спровоцировали грозовые разряды 22 июня. Общая площадь, пройденная огнем в Тополинском, Круглянском, Борисовском, Шадрихинском участковых лесничествах, составила более 17 гектаров.