Исламабад, 26 июня, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Взрыв бензовоза в Пакистане привел к гибели по меньшей мере 153 человек, сообщает 26 июня Associated Press.

(сс)Unknown Огонь

Грузовик, перевозящий топливо, перевернулся недалеко от мечети в провинции Пенджаб, после его по громкоговорителю было объявлено о происшествии.

Как следствие, десятки местных жителей с топливными контейнерами поспешили к месту трагедии, чтобы собрать бензин.

В результате возгорания бензовоз взорвался, огненное пламя охватило сотни людей. 153 человека, в числе которых были женщины и дети погибли. Десятки людей находятся в критическом состоянии.

«Я никогда ничего подобного в своей жизни не видел. Люди были захвачены огненным шаром. Они кричали о помощи», — отметил сотрудник полиции Абдул Малик, прибывший одним из первых на место трагедии.

Бензовоз направлялся из портового города Карачи в столицу провинции Пенджаб город Лахор, авария произошла на автомагистрали, когда водитель цистерны потерял управление грузовиком.