Тегеран, 26 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Визовый режим отменен в Иране для туристических групп из России, соответствующее решение приняло правительство страны 25 июня, сообщают «Вести».

3dman_eu Иран

Безвизовый режим вводится на взаимной основе. Постановление завизировано первым вице-президентом ИРИ Эсхаком Джахангири.

Соглашение об отмене туристических виз для групп было достигнуто в ходе встречи президента ИРИ Хасана Роухани с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 28 марта.

По мнению глав государств, такая договоренность позволит создать «дополнительные условия для активизации туристических обменов» между странами.

В настоящее время для получения туристической визы в Иран гражданам РФ нужно сдать в консульство пакет документов и оплатить визовый сбор в 35 евро.