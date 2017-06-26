Ванино, Хабаровский край, 26 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино проводили во взрослую жизнь выпускников. Тысячи жителей пришли на главную площадь порто-франко, чтобы поздравить ребят с окончанием учебы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Будущие инженеры — выпускники профильного инженерного класса

Ольга Демиденко ИА REGNUM Поздравить своих выпускников пришли тысячи жителей порто-франко

Они совсем другие, не похожие на себя — вчерашних: вдруг возмужавшие парни, неожиданно женственные и прекрасные их одноклассницы — выпускники свободного порта Ванино танцевали последний школьный вальс на площади и в школах, получали награды и рассказывали о грандиозных планах на взрослую жизнь.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Праздник продолжался несколько часов

Ольга Демиденко ИА REGNUM На пороге взрослой жизни

Первый в истории Ванино инженерный класс порадовал своих создателей — угольный терминал АО «Дальтрансуголь» (СУЭК), а также учителей и родителей блестящими успехами. Вместе с аттестатами об окончании школы с отличием из рук директора школы Юлии Корольчук они получили золотые медали «За успехи в учении». Это — наилучший результат среди школ порто-франко. Еще пять выпускников получили именные сертификаты: оплачивать их обучение в профильных вузах и платить солидную стипендию будет компания. А после окончания учебы они вернутся в угольный порт, или на другое предприятие компании — СУЭК работает в 8 регионах России.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Александр Чулибин, будущий инженер -электромеханик получил именной сертификат из рук финансового директора угольного порта Марии Аксеновой

Ольга Демиденко ИА REGNUM Выпускники-2017

«Я буду поступать в Комсомольский-на-Амуре Государственный технический университет на инженера-электромеханика. Потом мечтаю вернуться на наш терминал», — рассказал один из обладателей именных сертификатов Александр Чулибин.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Будущие инженеры — выпускники профильного инженерного класса

Ольга Демиденко ИА REGNUM Праздник не испортила даже холодная погода

С Александром солидарен его одноклассник Андрей Ярош — будущий студент ДВФУ также выбрал профессию электроинженера.

На инженера-строителя будет учиться в Санкт-Петербурге Константин Партыка, а в ДВФУ поступать на строителя едет его одноклассница Наташа Вагабова.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Данила Нечаев — будущий инженер-строитель

Ольга Демиденко ИА REGNUM СПВ Ванино проводил выпускников во взрослую жизнь

«Это хорошо, что ребята поедут учиться по нашему направлению, радует, что они уверенно шли на протяжении всей учебы в нашем профильном классе к своей цели — выигрывали олимпиады, осваивали современное промышленное оборудование. Но главное для нас — даже не подготовка кадров для себя. Главная миссия компании — дать стране высококвалифицированных инженеров. И если нам это удастся, то, по большому счету, не имеет существенного значения, будут ли они строить корабли на Хабаровском судостроительном или запускать ракеты с космодрома «Восточный». Главное, повторю, что они будут нашими, российскими грамотными инженерами», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Наталья Вагабова получила именной сертификат на обучение в вузе из рук представителя угольного порта

Ольга Демиденко ИА REGNUM Танец для выпускников

Инициативу портовиков уже подхватили другие компании и организации свободного порта. Профильный инженерный класс в еще одной школе Ванино открыла компания «Сахатранс», строящая новый угольный порт. В другой школе открыт профильный класс МЧС, ученики которого гордо именуют себя кадетами, носят форму спасательного ведомства и, по их собственному признанию, очень гордятся.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Выпускников на главной площади СПВ Ванино встречали барабанной дробью

Ольга Демиденко ИА REGNUM Золотые медалисты, их учителя и родители — каждому есть чем гордиться

Пять выпускниц разных школ района получили из рук представителя Центральной районной больницы белоснежные халаты врачей — девушки поедут учиться в медицинский университет.

«Это отличная, великолепная связка — «школа — предприятие — вуз». Наши первенцы — профильный инженерный СУЭК-Дальтрансуголь"-класс — показали отличный результат. Следом придут другие. В перспективе мы планируем сделать все классы профильными, не только инженерные, но и гуманитарные, естественных наук и даже спортивные. Это дает ребятам возможность уже в школе определиться с выбором жизненного пути и хорошо подготовиться к будущей профессии», — поделилась планами директор школы №3 Юлия Корольчук.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Аттестат из рук любимого директора

Выпускников СПВ Ванино, по сложившейся доброй традиции, провожали во взрослую жизнь на главной площади. Лучшим ученикам вручали награды и почетные грамоты — от краевого правительства и руководства района.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Проводить выпускников во взрослую жизнь пришли все предприятия порто-франко

Для выпускников пели местные артисты, ревели моторами своих «железных коней» байкеры, им дарили цветы и желали счастья.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ветераны боевых действий пришли поздравить выпускников

Ольга Демиденко ИА REGNUM Байкеры провожали выпускников-2017

Ольга Демиденко ИА REGNUM Для выпускников на площади выступали юные спортсмены

Ольга Демиденко ИА REGNUM Юные спортсмены тоже пришли пожелать побед и достижений выпускникам -2017

А вечером в небе над Татарским проливом бушевал салют — в честь будущих инженеров и врачей, строителей и учителей, политиков и общественных деятелей, летчиков и великих писателей.