Киев, 26 июня, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Скандальный инцидент с участием депутата Верховной рады Надежды Савченко произошел в украинском городе Николаеве: ее закидали яйцами во время выступления перед жителями города, сообщают «НикВести».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко приехала в Николаев, где выступила перед горожанами на площади Николая Леонтовича. Во время ее речи члены радикальных организаций, в том числе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что она связана с Россией, в том числе с ФСБ, и что она работает на российские власти.

«Зачем ты приехала? Ты чего приехала сюда в Николаев?» — прозвучал вопрос в адрес Савченко.

Савченко ответила, что она имеет право находиться в любом месте Украины — как в Николаеве, так и в Киеве.

После этого в нее кинули несколько сырых яиц: ей пришлось вытирать лицо. Произошла потасовка.

Комментируя инцидент, замглавы местного отделения партии «Батькивщина» Олег Кравец, принимавший активное участие в конфликте, заявил:

«Она сегодня народный депутат Украины и рассказывает о каких-то свершениях своих, она приходит пьяная на работу в Верховную раду, и вместо того, чтобы сдать свой мандат и идти бороться за наших ребят «за поребриком» в плену — она ездит по стране и дурит головы людям».

Уточняется, что после случившегося на место инцидента приехала скорая помощь. Также здесь присутствовали порядка 20 полицейских.

Напомним, Савченко, которую в России приговорили к 22 годам заключения за участие в убийстве журналистов, была помилована указом российского президента Владимира Путина от 25 мая 2016 года. После этого она вернулась на Украину и начала активную политическую деятельность.

В Раде Савченко, которая сначала представляла партию «Батькивщина», является внефракционным депутатом.