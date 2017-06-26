Милан, Италия, 26 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вернётся к обсуждению возможности продления контракта с клубом после окончания молодежного чемпионата Европы. Об этом футболист написал в своем «Инстаграме».

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

"В настоящее время я нахожусь в расположении молодёжной сборной Италии, вместе с которой надеюсь преподнести подарок всем болельщикам. После завершения турнира я встречусь с семьей и агентом, чтобы обсудить продление контракта с «Миланом», — говорится в сообщении.

Напомним, скандал вокруг 18-летнего итальянского вратаря разгорелся после того, как он отказался продлевать контракт с «Миланом». Это решение воспитанника клуба вызвало гнев со стороны болельщиков «россонери», а также многих футбольных экспертов в Италии.

Из-за этого фанаты забросали Доннарумму поддельными долларами во время матча молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и Италии в Кракове. Кроме того, болельщики оскорбляли вратаря и вывесили баннер «Долларумма».

После этого агент футболиста Мино Райола заявил о том, что Доннарумме угрожали со стороны руководства «Милана». Некоторые итальянские СМИ сообщали, что вратарь останется в «Милане» до конца сезона-2017/18, а летом бесплатно покинет команду и перейдет в мадридский «Реал», с которым достиг устного соглашения.