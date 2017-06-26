CNN ужесточит правила публикации материалов о России
Вашингтон, 26 июня, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Руководство телекомпании CNN ужесточило правила публикаций материалов про РФ после скандала с удалением статьи, в которой шла речь о том, что Сенат США якобы ведет расследование о вероятных связях команды главы Белого дома Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на письмо главного редактора CNNMoney Рича Барбьери, отправленное сотрудникам.
«Никому не разрешается публиковать контент о России без предварительного согласования со мной и Джейсоном (Джейсон Фаркас — вице-президент CNN), — говорится в выдержке из письма. — Это касается социальных сетей, видео, редакционных материалов… Никаких исключений».
Отмечается, что новые ограничения касаются всех подразделений CNN, а не только CNNMoney. Сотрудники телеканала будут ознакомлены с новыми правилами уже в понедельник, 26 июня.
Напомним, ранее телеканал CNN удалил статью, в которой шла речь о расследовании Сенатом США якобы «существующих связей» одного из представителей переходной команды Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с РФПИ.