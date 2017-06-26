Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Произошедшее на Камчатке повышение стоимости бензина на 70 копеек на АЗС крупнейшего поставщика и продавца топлива в регионе — компании «ННК — Камчатнефтепродукт», ниже увеличения налоговой нагрузки, уровня инфляции и средних темпов роста цен на нефтепродукты на Дальнем Востоке. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС региона, заявили в самой компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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Кроме того, представители компании объяснили решение о повышении цен тем, что в 2017 году вместо планируемого снижения на 36% величины акцизов на автомобильные бензины класса 5, они остались на уровне 2016 года, а рост величины акцизов на дизельное топливо составил 28,5% (или более 1,2 руб. за литр). При этом инфляция с начала года, по данным Росстата составила 2%, а средневзвешенные закупочные цены возросли.

«Камчатское УФАС России проверит наличие оснований для повышения цен на бензины и дизельное топливо», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке увеличились стоимость топлива сразу на 70 копеек на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт», который считается крупнейшим поставщиком и продавцом ГСМ на полуострове.

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Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 выросла с 43 рублей 90 копеек до 44,60 рублей. Аи-95 теперь стоит 47 рублей 25 копеек (до повышения — 46,55), Аи-80 — 41 рубль 20 копеек (40,50), Аи-98 — 49 рублей 30 копеек (48,60).