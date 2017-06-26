Москва, 26 июня, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Кибероружие не применяется по пустякам вроде выборов президента США или Франции, поскольку оно создается для чего-то более серьезного, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

"В отношении «сайбера» (компьютерные войны), что было сказано… Страны, которые больше всего развивают «сайбер» — это Соединенные Штаты, Китай и Россия. Надо быть полным идиотом, чтобы думать, что те мощности, которые Россия готовила для этой войны, она будет использовать для каких-то местечковых выборов во Франции или в Соединенных Штатах», — заявил Яков Кедми подчеркивая нелепость обвинений со стороны истеблишмента США и ряда европейских стран, предъявляющих необоснованные обвинение в адрес России, которая якобы вмешивалась в выборный процесс в этих странах.

Ко мнению Кедми, который в виду его профессиональной деятельности хорошо разбирается в феномене кибероружия, эти обвинения нужны ни для чего иного, как выбивания от правительств этих стран дотаций из бюджета на подготовку этих самых кибервойн со стороны соответствующих органов, в этом заинтересованных.

«Обычно такие виды оружия готовят для более серьезных дел, а вся эта свистопляска, кроме чисто практической сиюминутной политической выгоды, она направлена только на одно, как всегда в Америке — получить новые бюджеты для подготовки этих войн. То есть, война идет за деньги», — закончил мысль Кедми.

Напомним, что Яков Кедми также считает, что после прихода к власти в РФ Владимира Путина, США разработали стратегию устранения неугодного им руководителя страны, которая с треском провалилась.