Владивосток, 26 июня, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В Бангкоке задержан объявленный в федеральный розыск гражданин России. Правоохранители Таиланда передали преступника в руки российских полицейских, сообщает 25 июня пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Депортация

29-летний житель Владивостока был осужден за применение физической силы по отношению к сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, еще в июле 2015 года.

Согласно вынесенному судом решению, осужденный должен был понести наказание в виде 1 год 10 месяцев лишения свободы. Предполагалось, что указанный срок мужчина проведет в колонии-поселении, однако он уклонился от наказания и скрылся.

Полиция объявила преступника в федеральный розыск. Нашелся разыскиваемый только в апреле 2017 года на территории Таиланда.

В настоящее время мужчина депортирован в Россию и находится в СИЗО города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские США нашли преступника, тридцать лет и два года скрывавшегося от правосудия. Мужчина бежал из тюрьмы в апреле 1986 года. Теперь уже 60-летнему осужденному предстоит отбыть оставшуюся часть вынесенного судом срока.

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