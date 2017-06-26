Казань, 26 июня, 2017, 05:56 — ИА Регнум.

Объявленный банкротом 12 апреля 2017 года ПАО «ИнтехБанк» собирает кредиторов на первое собрание. Оно пройдёт 14 июля в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Кроме отчёта конкурсного управляющего и ознакомления с финансовым состоянием банка на встрече планируют избрать комитет кредиторов. Собрание пройдёт с 12:30 на улице Мидхата Булатова, 1, в Центре волейбола «Санкт — Петербург».

Право голоса на нём получат лишь те кредиторы и их представители, которые подали свои требования до 22 мая 2017 года.

В преддверии первой встречи с кредиторами конкурсный управляющий обнародовал информацию о финсостоянии банка. К началу июня остаток средств в кассе и на счетах банка был чуть более 1,7 млн рублей, а поступления в конкурсную массу составили 708,6 млн рублей. Из них 484,17 млн рублей — это обязательные резервы, депонированные в Банке России. Кроме того, на рассмотрении в судах находятся 17 исков, в рамках которых «ИнтехБанк» пытается взыскать с должников более 1,17 млрд рублей. Текущие расходы банка, включая зарплату работникам, превышают 77,1 млн рублей.

Что касается претензий кредиторов, то на начало июня было подано 2 699 заявлений на общую сумму более 71,82 млрд рублей. К первой очереди были отнесены 2 008 кредиторов с общей суммой исковых требований свыше 14,33 млрд рублей. Реестр требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» будет закрыт 31 июля 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов. Спустя четыре дня Банк России возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению кредитной организацией. А с 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.12 апреля 2017 года «ИнтехБанк» был признан банкротом.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.