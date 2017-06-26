Стамбул, Турция, 26 июня, 2017, 05:39 — ИА Регнум. В Стамбуле запретили проведение гей-парада, но, несмотря на это, активисты собрались у площади Таксим, где их остановили полицейские, пишет 25 июня Die Tagesschau.

Worldimage.co.uk Стамбул

Полиция предотвратила гей-парад, «применив силу и резиновые пульки», пишет издание.

Власти города сообщили, что проведение парада будет нарушать общественный порядок, так как на площади собрались бы не только представители ЛГБТ-сообществ, но и их противники.

В Турции уже третий год подряд отменяются гей-парады, в Стамбуле по счету должен был состояться 15-й.

Организаторы, а также представители правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, раскритиковали власти города за отказ проведения парада.

Депутат ФРГ от партии Зеленых Фолькер Бек заявил, что это — «явное нарушение Европейской конвенции по правам человека».

Напомним, что последний раз гей-парад прошел в Стамбуле в 2014 году. Тогда он собрал 100 тыс. демонстрантов, инцидентов не было.