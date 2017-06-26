Хабаровск, 26 июня, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Чтобы вернуть на родину экипаж российского сухогруза «Анатолий Торчинов», брошенный в китайском порту Шидао, судовладельцу придется продать судно. Обязательную страховку моряков работодатель не оформил, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Моряки теплохода «Анатолий Торчинов» смогут вернуться на родину, если судовладелец продаст судно. Я встречался с представителями судовладельца. Могу сказать, что сейчас они рассматривают вариант продажи судна, чтобы выплатить зарплату морякам. Отчасти, такие намерения судовладельца понять можно — отпусти они команду сегодня, случись что-то непредвиденное — отвечать за судно будет некому. А китайцы легко и быстро продают оставшиеся в порту суда, имеющие задолженности — целиком или «на гвозди». Ситуации очень сложная», — сообщил официальный представитель ITF (Международного профсоюза моряков) Петр Осичанский.

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Как сообщало ИА REGNUM, экипаж российского сухогруза «Анатолий Торчинов» брошен судовладельцем, компанией «МВ-Лайн», в китайском порту Шидао. Зарплату люди не получали с января, с 1 июня полностью прекращено снабжение судна продуктами, водой, лекарствами и топливом.

Моряки обращались в посольство России в Пекине, но никакой помощи не получили. После публикаций в СМИ и обращений РПСМ к ситуации подключилась Дальневосточная транспортная прокуратура и Следственный комитет на транспорте.

Моряки возмущены, что работа под родным флагом, о которой они мечтали столько лет, обернулась для них настоящей бедой.

Ранее компания «МВ-Лайн» уже попадала в поле зрения РПСМ и правоохранительных органов. Экипажи ее судов «Горнозаводск» и «Белив» смогли добиться выплаты заработной платы лишь после забастовок и вмешательства профсоюза и транспортной прокуратуры. Теплоход «Полайн» в 2014 году затонул в японском море. Два моряка погибли. Во всех случаях члены экипажей говорили об аварийном состоянии судов.