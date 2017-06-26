Доха, 26 июня, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Иран и Турция осуждают те ближневосточные страны, которые выдвинули Катару список жестких требований для урегулирования дипломатического кризиса, тем самым еще больше поставив Доху под давление, пишет 25 июня Die Tagesschau.

Флаг Ирана

Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня, обвинив его в оказании помощи террористам.

Они выдвинули список требований, одни из которых: разрыв дипломатических отношений с Ираном, а также прекращение военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие ее военной базы на своей территории.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал изоляцию Катара и требования стран «неприемлемыми».

"Мы не оставим ни правительство ни народ Катара в беде, — заявил он в телефонном разговоре с эмиром Катара. — Тегеран готов расширять отношения с Дохой».

Он добавил, что иранское воздушное и морское пространство всегда открыто для Катара как для «братского государства».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также «демонстративно» встал на сторону Катара, добавляет издание.

«Те 13 требований, которые были выдвинуты Катару, противоречат международному праву», — заявил он в интервью Anadolu.