Владивосток, 26 июня, 2017, 04:49 — ИА Регнум. В Приморском каре реальные располагаемые доходы граждан в мае 2017 года выросли на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Обратная динамика наблюдается в Амурской области, где указанный показатель снизился на 1%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональных службах статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

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В Приморском крае реальные располагаемые доходы населения в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года выросли на 4,5%, по сравнению с маем 2016 года — на 4,8%. В целом с января по май 2017 года реальные располагаемые доходы приморцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года упали на 3,6%.

В первом квартале 2017 года уровень реальных располагаемых доходов жителей Приморья снизился на 18,2% к предыдущему периоду.

В мае 2017 года среднедушевой доход приморца составил 33 857 рублей или на 1 066 рублей меньше апреля 2017 года.

На территории Амурской области реальные располагаемые доходы граждан в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года снизились на 1%. За январь-май 2017 года указанный показатель снизился на 4%.

Уровень потребительских расходов на душу населения в мае 2017 года составил 21 844 рубля или на 261 рубль выше, нежели в апреле 2017 года. В январе-мае указанный показатель находился на уровне в 21 394 рубля или на 112 рублей выше показателя за январь-апрель 2017 года.

Вместе с тем за январь-май 2017 года население Амурской области на покупку товаров и оплату услуг израсходовало 85 766,7 млн рублей или на 0,7% больше, нежели в январе-мае 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации главы Минфина РФ Антона Силуанова, доходы жителей страны в реальном выражении в мае 2017 года выросли на 3%. В Росстате сообщили, что за январь-май 2017 года реальные располагаемые доходы граждан по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 1,8%. В мае 2017 года в годовом выражении доходы граждан снизились на 0,4%, к апрелю 2017 года — на 4,8%.