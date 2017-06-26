Казань, 26 июня, 2017, 04:52 — ИА Регнум.

Стали известны подробности последнего собрания кредиторов ОАО «Авиакомпания «Татарстан». Почти 23% присутствовавших на июньской встрече выступили против продажи самолёта ТУ-154М и авиадвигателей по цене 2,5 млн рублей. Сумма требований кредиторов авиакомпании с правом голоса составляет 2 847 702 713,83 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение арбитражного управляющего.

Tatarstan Airlines Airbus

В собрании приняли участие кредиторы, общая сумма требований которых составляет более 1,552 млрд рублей, или 54,51% от общего объёма. Среди них — ОАО «Международный аэропорт «Казань», которому задолжали более 559,37 млн рублей, налоговая служба с 353,22 млн рублей к взысканию и ООО «НЕТАФ» с дебиторской задолженностью 639,79 млн рублей. Без права голоса в собрании также принял участие представитель филиала «Татаэронавигации» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Выступавший на собрании арбитражный управляющий Евгений Грабалин отметил, что за три предыдущих попытки продать имущество не удалось. На самолёт не поступило ни одной заявки.

В случае продажи самолёта по заявленной начальной цене, вырученных средств хватит лишь на покрытие 0,09% ото всех долгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 26 июня 2017 года любой желающий сможет приобрести самолёт ТУ-154М и авиадвигатели по цене не ниже 2,5 млн рублей. За почти полгода имущество подешевело с 8 282 079,9 рубля.

Напомним, в отношении авиапредприятия до 25 августа 2017 года был продлён срок конкурсного производства. В своём ходатайстве конкурсный управляющий Евгений Грабалин объяснил необходимость продления тем, что до сих пор не завершена реализация воздушного судна ТУ-154М, принадлежащего должнику.

Авиакомпания «Татарстан» была признана банкротом по собственному иску 31 октября 2014 года.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2013 года в аэропорту Казани произошло крушение самолёта Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан». Лайнер упал при посадке во время ухода на второй круг. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В числе пассажиров были глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.

Согласно результатам расследования обстоятельств катастрофы, проведённого Международным авиационным комитетом, причиной крушения стали системные недостатки в работе экипажа, авиакомпании и авиационных властей всех уровней.

31 декабря 2013 года авиакомпания прекратила полёты и с этого дня не значится в расписании аэропортов. Другая региональная государственная авиакомпания — «Ак Барс Аэро» стала наследником парка самолётов и маршрутной сети «Татарстана», а также получила субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки в Приволжском федеральном округе.