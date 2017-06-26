Москва, 26 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. "После того, как совершенно неожиданно для всех в России пришел к власти новый президент, и все розовые надежды о том, что Россия скоро распадется, рухнули… Соединенные Штаты выработали новую стратегию», — заявил Кедми.

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По его словам, эта новая стратегия базировалась на трех китах. Первым китом являлось доминирование в области вооружений и военного превосходства.

«Первое — создать абсолютное военное превосходство к 2020 году над Россией как в области неконвенционального оружия (прежде всего его начали формировать), так и в области ракетных и морских платформ, которые оставят российскую без такой угрозы, которой она не сможет сопротивляться», — начал перечисление Кедми.

Второй кит представлял из себя недовольство в российской элите, которое должно было привести к смене власти в стране при участии и под давлением внешних сил.

«Второе — это была надежда на то, что под внешним давлением и экономическим давлением внутренняя власть в России приведет к смене ненавистного президента, и будет более удобная власть. И вера в это был почти абсолютная у американцев… я это говорю на основе того, что я от них слышал еще два года назад», — продолжил экперт.

Третьей же компонентной, по словам Кедми, являлась ставка на «сланцевую революцию», как рычаг управления энергетическими ресурсами мира.

«Надеялись с помощью «сланцевой революции» стать основной страной, которая будет регулировать энергоресурсы всего мира, а прежде всего выбьет Россию с этого рынка, а с Китаем они разберутся», — закончил перечисление Яков Кедми.

Однако, как убежден эксперт, мало что сегодня из этой программы удалось реализовать. Так, надежды на уход Путина не оправдались, в сфере вооружений Россия демонстрирует свою полную конкурентоспособность, а со «сланцевой революцией» все сложилось несколько не так, как ожидалось.

Поэтому, как заявил эксперт, США стоят на пороге выработки новой мировой стратегии, поскольку прежняя себя не оправдала. Однако этой выработке мешает то, что новая администрация США, пришедшая к власти вместе с Дональдом Трампом, практически еще не у власти, а значит Америка стоит на перепутье.