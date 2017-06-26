Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2017, 03:48 — ИА Регнум. В городе Елизово на Камчатке в местном парке открылась галерея смайликов, которая за два дня работы привлекла внимание уже сотен местных жителей. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы галереи, это первое подобное собрание «смешных рожиц» на Дальнем Востоке.

Парк аттракционов «Сказка» Позитив на Камчатке

Парк аттракционов «Сказка» Смайлики для настроения

Как рассказал директор парка «Сказка», в котором и разместилась галерея, Ренат Муясаров, идея создания пришла к нему после посещения одного из курортных регионов на юге России, где он и увидел фигурки смайликов.

«Решили, что на полуострове, где много хмурых дней (из-за погоды), людям нужны позитивные эмоции. Заказали фигуры на Камчатке и накануне их установили. По моим сведениям это первая подобная галерея смайликов на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что наши позитивные смайлики смогут скрасить непогоду и подарить маленьким посетителям парка и их родителям немало минут радости», — пояснил Муясаров.

Управляющий парком аттракционов Александр Старцев рассказал, что посещение галереи для местных жителей и туристов будет абсолютно бесплатным.

«Они здесь у нас для того, чтобы радовать наших посетителей. Эмоции только позитивные — здесь смайлики с жанром «любовь», «пираты», просто смайлы, к которым мы так привыкли в гаджетах. Все это бесплатно для отдыхающих, можно приходить и фотографироваться», — добавил собеседник агентства.

Создатели проекта уверены, что новый арт-объект полюбится камчатцам и станет своеобразной визитной карточкой города Елизово на Камчатке.

Парк аттракционов «Сказка» Камчатские радости

Смайлик — стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого лица, традиционно изображается в виде жёлтого круга с двумя чёрными точками, представляющими глаза, и чёрной дугой, символизирующей рот.