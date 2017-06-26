Пекин, 26 июня, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Автопроизводитель Beijing Hyundai Motor отзовет 43 764 автомобиля в связи с выявленным дефектом, который может привести к высоковероятной поломке двигателя, передает 25 июня газета «Жэньминь жибао».

Beijing Hyundai Motor

Как стало известно из данных на сайте Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР, бракованной вышла линейка моделей автомобиля Hyundai Santa Fe объемом двигателя 2,4 литра, выпущенных с 29 ноября 2012 по 31 мая 2013 года, а также линейка моделей с объемом двигателя 2,0 литра, произведенных с 29 ноября 2012 года по 30 ноября 2013 года.

Отзыв автомобилей проводится с целью исправление производственных огрехов, в результате которых в некоторых двигателях был оставлен производственный мусор, который потенциально мешает надлежащему движению масла в агрегате, и, как следствие, с большой долей вероятности приводит к поломке агрегата.

Компания заменит проблемные детали двигателя бесплатно. Процедура отзыва начнется 31 июля.

Напомним, что компания Beijing Hyundai Motor является совместным предприятием китайской фирмы China’s Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd. с крупнейшим южнокорейским автопроизводителем Hyundai Motor.