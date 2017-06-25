Пекин, 26 июня, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Китайские метеорологи продлили оранжевый уровень угрозы в связи с непрекращающимися проливными дождями на территории Поднебесной, которые унесли жизни десятков людей, передает 25 июня агентство «Синьхуа».

Дождь

Проливные дожди поразят районы провинций Фуцзянь, Хунань, Цзянси, Юньнань и Чжэцзян, а также Гуанси-Чжуанского автономного района 25 и 26 июня. В некоторых районах ожидается, что уровень осадков достигнет 220 мм в сутки со штормами и порывистым ветром.

Метеорологи предупреждают местные власти о принятии необходимых мер предосторожности, дабы минимизировать риски наводнений и схода селей.

По сообщениям местных властей, по меньшей мере 17 человек стали жертвами и еще 10 пропали без вести в результате погодных катаклизмов в провинциях Гуйчжоу, Хунань и Цзянси.

Напомним также, что сход оползня в провинции Сычуань привел к гибели не менее десяти человек, еще более 90 числятся пропавшими без вести.

В Китае существует четырехцветная система градации угроз погодных катаклизмов, где оранжевый — второй по опасности после красного.

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