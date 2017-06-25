Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2017, 01:50 — ИА Регнум. На Камчатке увеличились цены на бензин. Стоимость топлива сразу на 70 копеек увеличилась на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт», который считается крупнейшим поставщиком и продавцом ГСМ на полуострове, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

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Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 выросла с 43 рублей 90 копеек до 44,60 рублей. Аи-95 теперь стоит 47 рублей 25 копеек (до повышения — 46,55), Аи-80 — 41 рубль 20 копеек (40,50), Аи-98 — 49 рублей 30 копеек (48,60).

В управлении ФАС по Камчатскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что получили от компании уведомление о повышении цен. Поставщик объяснил происходящее удорожанием логистики при поставке топлива — на ремонт закрыт НПЗ в Хабаровске, и теперь бензин везут из других регионов, что сказывается на цене.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз «ННК-Камчатнефтепродукт» повышал цены на бензин осенью прошлого года. Весной 2017-го стоимость повысили альтернативные поставщики. Они объяснили это тем, что у «ННК» выросли оптовые цены. Но буквально через месяц они впервые в истории снизили стоимость.

Сделать это компании смогли, так как нашли альтернативный способ поставки топлива на Камчатку. Если раньше покупать бензин они могли только у «Камчатнефтепродукта», то сейчас организованы прямые поставки. Причем до этого сделать было нельзя, так как перевалочная база также была только у монополиста, а сейчас вводится в строй альтернативная нефтебаза на 8 тыс. тонн.

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