Гонконг, Китай, 26 июня, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии празднования 20-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая, передает агентство «Синьхуа».

Гонконг

Церемония пройдет с 29 июня по 1 июля в Гонконге. На ней будет присутствовать глава КНР Си Цзиньпин, при чем сразу в трех статусах — председателя КНР, председателя Центральной военной комиссии и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В рамках мероприятия также пройдет церемония инаугурации пятой администрации Специального административного района Гонконг.

Напомним, что территория Гонконга была отчуждена Великобританией от цинского Китая в 1860 году по факту его поражения во Второй Опиумной войне. Согласно Пекинскому договору, территория Гонкога была передана в вечное владение Британии.

В 1997 году территория Гонконга была возвращена Китаю по принципу дальнейшего сосуществования «Одна страна, две системы», в рамках которой гонконгцам предоставляется высокая степень автономии от КНР с широкими возможностями самостоятельного управления территорией и распоряжения внутренней политикой, тогда как внешняя передавалась целиком и полностью КНР.