Киев, 25 июня, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Информация о том, что власти США планируют смягчить санкции против России, не соответствует действительности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Мы имели очень обстоятельный разговор и со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, с лидером демократического меньшинства госпожой Пэлэс о том, что в Конгрессе существует полная поддержка санкций, — отметил Порошенко. — И дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США относительно того, может ли президент единолично отменять санкции, потребуется ли определенное обсуждение в Сенате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.

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