Порошенко: США не планируют смягчать санкции против России
Киев, 25 июня, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Информация о том, что власти США планируют смягчить санкции против России, не соответствует действительности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Мы имели очень обстоятельный разговор и со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, с лидером демократического меньшинства госпожой Пэлэс о том, что в Конгрессе существует полная поддержка санкций, — отметил Порошенко. — И дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США относительно того, может ли президент единолично отменять санкции, потребуется ли определенное обсуждение в Сенате».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.
В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.
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