Анкара, 25 июня, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Бомба, замаскированная под пластиковую бутылку, сработала на севере Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Svetlana Tikhonova Турецкий флаг

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в провинции Трабзон. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 2 человека.

«Предположительно, взрывчатое вещество было расположено в бутылке, которую обнаружили военнослужащие при патрулировании территории», — говорится в сообщении.

Местные власти считают, что к взрыву причастны террористы одной из группировок, действующих в регионе.

Ведется поиск злоумышленников.