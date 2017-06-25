Киев, 25 июня, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Власти США в пределах текущего бюджетного года могут решить вопрос поставки оборонительных вооружений на Украину. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст, — сказал глава государства. — Мы на протяжении 2−3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2017 г. в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с рядом должностных лиц из администрации президента США, в том числе и с самим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Встреча Порошенко с президентом США длилась около 6 минут, однако украинская сторона успела ее охарактеризовать как «полноценную и детальную».

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