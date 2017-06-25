Порошенко: Киев надеется подписать оборонные соглашения с США
Киев, 25 июня, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Власти США в пределах текущего бюджетного года могут решить вопрос поставки оборонительных вооружений на Украину. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст, — сказал глава государства. — Мы на протяжении 2−3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2017 г. в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с рядом должностных лиц из администрации президента США, в том числе и с самим главой Белого дома Дональдом Трампом.
Встреча Порошенко с президентом США длилась около 6 минут, однако украинская сторона успела ее охарактеризовать как «полноценную и детальную».
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