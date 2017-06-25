Киев, 25 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Власти США намерены «активнее» учавствовать в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Мы (власти Украины) выступаем за сохранение Нормандского формата и Минских договоренностей, — отметил глава государства. — Будем только приветствовать ‑ и получили заверение в этом — в части повышения роли США в этом процессе».

По словам Порошенко, официальный Киев выступает за принятие «дорожной карты» Минского процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.