Стамбул, Турция, 25 июня, 2017, 20:35 — ИА Регнум. В Стамбуле сотрудники правоохранительных органов разогнали участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

«Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции, — говорится в сообщении. — Полиция арестовала несколько человек, а затем применила резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся».

Ранее власти Стамбула запретили проводить гей-парад 25 июня. Соответствующее мероприятие, объяснили свою позицию власти, могло бы стать угрозой для безопасности людей и общественного порядка.