Сыктывкар, 25 июня, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Недалеко от поселка Ульяново на 152 км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск в столкновении двух автомобилей погибли два человека — член Общественной палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее младший четырёхлетний сын. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Imbecillsallad Авария

«Общественная палата Республики Коми и исполнительная дирекция выражает искренние соболезнования семье и близким Раисы Шаховой. Это невосполнимая утрата. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, по предварительным данным, автомобильная авария произошла из-за выезда на встречную полосу движения. Сын погибшей находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнями безопасности. Также в ДТП пострадали еще шестеро человек, они с различными травмами госпитализированы.

Раиса Шахова родилась 21 сентября 1974 года в селе Пожег Усть-Куломского района Коми. Закончила филологический факультет Коми государственного педагогического университета. Работала начальником отдела подготовки и информирования населения по вопросам гражданской защиты в управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми.