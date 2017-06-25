Москва, 25 июня, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко является великим спортсменом. Об этом вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил «Р-Спорт».

Kremlin.ru Виталий Леонтьевич Мутко

"Федя Емельяненко — это Последний император (такое прозвище в свое время получил Емельяненко), выдающийся спортсмен, — сказал Мутко. — Вопрос возвращения в профессиональный спорт в таком возрасте — личный выбор. Поражение не уменьшает его заслуг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке состоялся поединок между Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 180. Митрион отправил российского спортсмена в нокаут в первом раунде. Бой длился менее двух минут.

После боя Емельяненко на пресс-конференции заявил, что чувствует себя хорошо.

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