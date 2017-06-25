Москва, 25 июня, 2017, 19:54 — ИА Регнум. 25 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы B КК-2017 между сборными Германии и Камеруна. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В начале второго тайма плеймейкер «Хоффенхайма» Керем Демирбай открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Юлиан Дракслер.

На 66-й минуте форвард «РБ Лейпцига» Тимо вернер удвоил преимущество немцев ударом головы после навеса Джошуа Киммиха — 2:0.

На 79-й минуте форвард «Фенербахче» Венсан Абубакар сократил отставание в счете после навеса Муми Нгамалё с правого фланга — 2:1.

Через 2 минуты Вернер восстановил отрыв в счете — 3:1.

Статистика матча (Германия/Камерун)

Удары 19/8

Удары в створ 9/2

Владение 61%/39%

Фолы 10/8

Германия вышла в плей-офф с первого места, набрав 7 очков. Камерун покинул турнир с последнего места, набрав 1 очко.

Составы на матч:

Германия: Тер Штеген, Гинтер, Рюдигер, Зюле, Платтенхард, Дракслер, Демирбай, Джан, Киммих, РУди, Вернер.

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгади-Нгаджи, Фэ, Замбо, Сутчин-Джюм, Мунаджо, Абубакар, Бассогог.

Главный арбитр матча: Вольцмар Рольдан.

Предупреждения: Сиани — 61, Платтенхар — 90+3.

Удаления: Мабука — 65.

Голы: Демирбай 48 — 1:0, Вернер 66 — 2:0, Абубакар 79 — 2:1, Вернер 81 — 3:1.