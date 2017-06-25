Вашингтон, 25 июня, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Странам Персидского залива и Катару следует продолжать переговоры для разрешения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор, — говорит Тиллерсон. — Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель — остановить терроризм и бороться с экстремизмом».

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон продолжит оставаться в «тесном контакте» со всеми сторонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к «дипломатическим ограничениям» также присоединились Иордания и Джибути.

Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. В свою очередь, власти Катара отвергают эти обвинения.

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