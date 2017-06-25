Москва, 25 июня, 2017, 19:30 — ИА Регнум. «Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали, — говорит глава РФС. — Я понимал, что нужно им что-то сказать. Мы пообщались».

Kremlin.ru Виталий Леонтьевич Мутко

Мутко сказал футболистам, что они выступали за сборную России, играли за свою страну.

«Да, у нас что-то не получилось, — добавил глава РФС. — Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 24 июня сборная России уступила команде Мексики в матче третьего тура группы А Кубка Конфедераций-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 1:2.

Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы и завершили участие в Кубке Конфедераций.

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