Екатеринбург, 25 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Как сообщают региональные издания, документы на регистрацию будут переданы на следующей неделе.

Uralathletics.ru Олеся Форшева (Красномовец)

В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области также сообщили, что было получено несколько уведомлений о проведении партийных конференций по выдвижению кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. По данным областного избиркома, такие конференции проводят в Екатеринбурге в эти выходные, 24 и 25 июня, а также 26 июня, региональные отделения ЛДПР, КПРФ, партии «Патриоты России» и «Справедливая Россия».

Отметим, что помимо выборов губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября состоятся выборы четырёх глав муниципалитетов, а также депутатов 49 представительных органов городских округов и муниципалитетов региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов в четырёх административных единицах Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в региональной избирательной комиссии зарегистрировано восемь кандидатов в губернаторы Свердловской области. Так Евгений Куйвашев был выдвинут от «Единой России», депутат Заксобрания Дмитрий Ионин от «Справедливой России», депутат Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР, и банкир Алексей Парфёнов от КПРФ. Впоследствии свои кандидатуры зарегистрировали в областном избиркоме Дмитрий Сергин от «Партии пенсионеров за справедливость» и Константин Киселёв от экологической партии «Зелёных». А в конце недели, 23 июня в областном Избиркоме зарегистрировались Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции» и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман от партии «Яблоко».

Напомним, что ранее о своих губернаторских амбициях заявляли ещё две женщины: осуждённая за репост, а затем оправданная Евгения Чудновец и художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова. Однако последняя заявила самоотвод, так как имеет двойное гражданство, которое не позволяет принимать участие в выборах на государственную должность. При этом отказываться из-за выборов от гражданства Израиля Леня Сморагдова не намерена.