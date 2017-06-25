Ньюкасл, Великобритания, 25 июня, 2017, 18:57 — ИА Регнум. При наезде автомобиля на людей в английском Ньюкасле пострадали трое детей и трое взрослых. Об этом сообщает телеканал ВВС со ссылкой на местную полицию.

Tysto Столкновение

ЧП произошло в воскресенье, 25 июня, возле спортивного центра Westgate, где проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы города.

«В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Великобритании не рассматривает инцидент как террористический акт.

Один из очевидцев рассказал сотрудникам СМИ, что женщина, посетившая молитву, собиралась уехать на своей машине.

«И, думаю, она не справилась с управлением, — сказал очевидец. — Я сразу побежал оттуда, потому что все бросились к пострадавшим и пытались напоить их водой. Началась сильная паника, все кричали, когда это произошло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня в британском городе Ньюкасл автомобиль врезался в толпу людей рядом со зданием колледжа. Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемую.

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