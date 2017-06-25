Одесса, Украина, 25 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. «Мемориальной таблички в честь (…) Жукова в Одессе больше нет», — говорится в сообщении.

Страна.ua Мемориальная доска в честь маршала СССР Г.К. Жукова, Одесса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2017 г. в Одессе националисты демонтировали памятный камень маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленный ранее жителями города Одессы на проспекте Жукова (ныне Небесной сотни).

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