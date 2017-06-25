Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 23:21 — ИА Регнум. 25 июня возле Меншикова бастиона Петропавловской крепости прошел фестиваль, посвященный Международному дню йоги. Профессиональные мастера из Санкт-Петербурга и Индии провели для всех посетителей многочисленные мастер-классы и рассказали, что такое настоящая йога.

Дарья Драй ИА REGNUM Глюкофон

Территория фестиваля разделилась на несколько зон. В основной расположилась главная сцена и большое пространство с ковриками, где каждый желающий мог впервые попробовать себя в йоге либо поучиться мастерству у опытных учителей и йогинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Гуру Вивек Тивари

«В фестивале участвуют лучшие мастера Петербурга по всем направлениям йоги, которые преподают уже по 10−15 лет, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Тамара Ларина, один из организаторов фестиваля. — Мы попросили всех мастеров давать самые азы. Это для начинающих. Конечно, они покажут свое мастерство, но для зрителей даются самые элементарные упражнения, чтобы каждый пришедший, кто даже не знает, что такое йога, мог попробовать себя. Также один из мастеров из Индии покажет протокольную йогу. Ее делают во всем мире, и она специально разработана медиками, аюрведами и мастерами йоги».

По традиции, в международный день йоги консульство Индии направляет мастеров в центральные города. В Санкт-Петербург приехали два йогина из Индии: мастер йоги Вивек Тивари и брамин Вишну Шукла. Вивек рассказал зрителям о настоящей йоге и показал упражнения из протокольной йоги.

Дарья Драй ИА REGNUM Брамин Вишну Шаран Шукла

«Традиционный концепт асана — это стабильность и статичность, — говорит йогин. — Это не динамический комплекс, это не набор движений. Есть разница между школами и институтами йоги. Если в школах допускаются какие-то отклонения от настоящей йоги, то институт подразумевает твое личное присутствие в ней. Здесь отсутствует соревновательный момент учителей, учеников между друг другом. Это только ты и йога. Часто ученик хочет как-то пропотеть, он хочет сделать упражнения на какую-то группу мышц. Но йога не об этом.

Традиционная йога, которой является аштанга-йога, подразумевает чистку на всех уровнях. Как в прямом, так и в переносном смысле. Это и моральная чистота, и телесная, и чистота внутренних органов. Для этого тоже есть комплекс упражнений. Только после детоксикации организма возникает практика асан. А после того, как ты сделал асаны, начинается пранаяма — контроль дыхания. Контролируя дыхание, ты контролируешь мысли. Так постепенно от самого простого мы достигаем самого сложного.

Я наблюдаю и в России, и в других странах, что у многих неправильное понимание йоги. Ее воспринимают как комплекс упражнений. Асана не подразумевает только физическое, здесь есть контроль над умом, над эмоциями. Это духовный аспект йоги. Йога — это не религия, это универсальная наука о здоровье».

Вишну Шукла провел ритуал Арати на Неве — благодарение за все, что произошло. Вместе со зрителями йогин возложил дань реке и пустил букеты цветов по воде.

«В моем городе Варанаси есть большая река Ганга. Каждая река у нас как мать. И мы всегда благодарим ее за жизнь, за хорошие ощущения. Каждое утро и вечер мы практикуем Арати. Это благодарность за огонь, за свет, за молоко, за многое».

Дарья Драй ИА REGNUM Зона Тишины

Помимо мастер-классов, посетителям были предложены развлечения, благодаря которым происходит погружение в культуру Индии и сближение с собственным «я». Так, например, в шатре раджа-йоги предлагали путем медитации со специальным музыкальным сопровождением либо просто в тишине обрести контроль над собственным телом и мыслями. Большое количество посетителей, особенно детей, заинтересовал шатер с мандалами. Его посетители выбирали любую понравившуюся картинку с геометрическим символом сложной структуры и заполняли ее цветом с помощью карандашей, мелков и акварели. Такая процедура зачастую используется в арт-терапии для достижения спокойствия и мира.

Большой популярностью у гостей пользовались глюкофоны — тональные лепестковые барабаны, помогающие настроиться на медитацию. Благодаря необычному строению, на музыкальном инструменте может играть любой человек, обладающий чувством ритма. В этом убедились многие посетители.

Конечно же, Индия славится своими необычными для русского человека блюдами. Попробовать вкус страны Востока предлагали коренные выходцы из Индии.

Дарья Драй ИА REGNUM Глюкофон

Насыщенной и аутентичной стала и музыкальная программа. На главной сцене выступил Гудимир (Максим Анухин), представитель нео-академической гусельной традиции, сочетающий русские и индийские мотивы. Вечерним хэдлайнером стала группа IMRAM, участниками которой являются музыканты из разных стран (Россия, Украина, Индия, Англия). Композиции коллектива — это синтез стилей эмбиент, фьюжн, транс, этно, нью эйдж и сакральной музыки, в котором присутствуют суфийские и кельтские мотивы, традиционные индийские раги и ведические мантры. Завершил фестиваль гонг-оркестр.