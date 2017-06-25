Мадрид, 25 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Более 2000 человек были эвакуированы в ночь с субботы на воскресенье, 25 июня, из зоны лесного пожара в природном заповеднике Доньяна (автономия Андалусия, Испания). В службе спасения считают, что возгорание произошло «не в силу естественных причин», то есть, не обошлось без участия человека.

Marc Ryckaert Заповедник Доньяна

Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и сухая жаркая погода, которая держится в регионе уже продолжительное время.

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Из-за наступления пламени спасателям пришлось эвакуировать туристов из гостиниц Parador de Mazagón и Solvasa, кемпингов Doñana и Cuesta de la Barca, а также служащих Национального института аэрокосмической техники Министерства обороны Испании (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa — INTA), работающих на авиабазе El Arenosillo и гражданское население поселка Mazagón.

«За ночь фронт огня расширился до 12 километров, — сказал в интервью корреспондентам газеты El Pais руководитель аварийно-спасательных работ Хуан Санчес. — К утру вроде бы скорость распространения огня уменьшилась, благодаря тому, что ветер стих. Однако после полудня он поднялся вновь. В настоящее время 550 пожарных ведут борьбу с огнём».

Заповедник Доньяна является одним из природных сокровищ Испании, защищенным национальным и андалузским законодательством. Кроме того, Доньяна объявлена объектом Всемирного наследия человечества и внесена в соответствующий каталог ЮНЕСКО.