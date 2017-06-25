Москва, 25 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко намерен изучить скандальное заявление депутата Игоря Лебедева, сделанное в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова по результатам матча третьего тура Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).

Kremlin.ru Виталий Леонтьевич Мутко

«Игорь неправ, что я еще могу сказать…, — цитирует Мутко «Р-Спорт». — Он политик, депутат, он думает о рейтингах».

Мутко отметил, что он проведет с Лебедевым беседу как с членом исполкома Российского футбольного союза.

«Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу, — говорит вице-премьер РФ. — Раз даже обратились с точки зрения этического комитета, я посмотрю все эти вопросы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Игорь Лебедев в резкой форме обрушился с критикой на сборную Россию, которая проиграла решающий для себя матч в рамках турнира Кубка Конфедераций. Матч состоялся в Казани 24 июня и завершился со счётом 2:1 в пользу Мексики. Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы и завершили участие в Кубке Конфедераций.

Больше всего от Лебедева «досталось» вратарю сборной России Игорю Акинфееву и полузащитнику Юрию Жиркову.

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