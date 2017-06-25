Калуга, 25 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. На стройке в калужском посёлке Молодежный произошёл несчастный случай с детьми. Об этом 25 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы следственного управления СКР по Калужской области Елена Бросалина.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

По её словам, трагедия разыгралась накануне вечером. Братья 12-ти и 17 лет забрались на территорию недостроенного многоэтажного здания, где на малолетнего ребёнка обрушилось перекрытие между этажами. Мальчик погиб. Жизнь второго брата вне опасности.

«В настоящее время проводится процессуальная проверка, которая должна выяснить все обстоятельства происшедшего. Также устанавливается владелец здания», — сказала Бросалина.

Напомним, в ноябре 2016 года в калужской школе №5, которую посещают порядка 700 детей, в одном из классов обрушилась штукатурка с потолка. Это случилось во время перемены, и учащиеся не пострадали. До завершения обследования здания экспертами в школе были объявлены внеплановые каникулы.