Новосибирск, 25 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Новосибирску сегодня, 25 июня, исполнилось 124 года. При этом, День города столица Новосибирской области отмечает лишь в 30 раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bsk.nios.ru День города в Новосибирске

124-летие — репетиция перед 125-летним юбилеем

В 2018 году Новосибирск отпразднует 125-летие. Однако, и 124 года городу новосибирские власти решили отметить с размахом. Помимо местных творческих коллективов, развлекать новосибирцев пригласили Станислава Костюшкина, коллектив «Отпетые мошенники», Кристину Си, L’One, блогера Катю Клэп, группы «Несчастный случай» и Burito.

Празднование дня рождения Новосибирска в 2017 году проходит под слоганом «Стремиться» из трехлетнего цикла «Мечтать. Стремиться. Достигать» и под эгидой Года экологии.

День города начался с традиционной «Зарядки с чемпионами» в 10 утра в Первомайском сквере. Предпочитающие передвигаться на велосипедах в это время соревновались на ул. Кирова.

На ступенях мэрии в полдень была представлена постановка от детских творческих коллективов «Мы спасём!» в честь Года экологии. После неё мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал старт всем праздничным мероприятиям, запланированным на этот день. С 12:00 в центре города также стартовал чемпионат по силовому экстриму, в районах города — праздничные семейные и детские программы.

С днём рождения столицу Новосибирской области поздравил и губернатор региона Владимир Городецкий.

«В его 124-летней истории было столько славных этапов: и «Сибирский Чикаго», и удивительные решения по развитию Новосибирска, как центра Сибири, и много свершений, которые достойны сибиряков, достойны новосибирцев. Убеждён, что каждый день рождения города выполняет свою главную миссию — он объединяет нас, прежде всего, в любви и уважении к своей истории. А история — это наши люди, наши земляки, люди разных профессий, которые написали маленькую, но свою страничку в этой истории», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Городецкого.

В то же время обделёнными вниманием в этот день остались мифологические символы города — рыжеволосый мальчуган Городовичок и Обинушка. Их не пригласили не то, что на центральную площадь, но и вовсе не позвали на праздник. Хотя Городовичок появился с первым Днём города, Обинушка же является его подругой.

«В этом году нас с Обинушкой не пригласили на официальные мероприятия Дня города. Помните, кто не помнит своего прошлого — не имеет будущего, — написал Городовочок в Твиттер-аккаунте и продолжил — «Решили провести День города без меня? Тьфу на вас!»

Встречать День города новосибирцам пришлось с зонтами в руках и в дождевиках, после многодневной жары в Новосибирск пришли дожди. Региональное управление МЧС ещё 24 июня разослало предупреждение о дождях, грозах, граде и ветре до 25 метров в секунду 25 июня.

Под проливной дождь попал во время прогулки по улице Ленина, которую в честь дня рождения города на день сделали пешеходной, мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе со своими подчинёнными. Чиновники начали прятаться под зонтами, но промокнуть всё же успели. «Промокшим» фото Локоть поделился с подписчиками своего аккаунта в Инстаграме.

Массовые гулянья в Новосибирске продолжаются и продлятся они до 22 часов вечера. День города завершится фестивалем фейерверков на набережной Оби и салютом в центре города.

С чем же подошёл Новосибирск с своему очередному дню рождения?

В то же время Новосибирск переживает не самые лучшие времена, в первую очередь финансовые. Бюджет города на 2017 год является дефицитным. Его доходная часть составляет 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей.

В конце мая начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков и вовсе заявил, что Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением. Причина тому — внутренний долг муниципалитета, который приближается к 90% от собственных доходов.

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Городской совет депутатов в то же время продолжает попытки вернуть в бюджет муниципалитета часть налоговых поступлений — ещё в 2014 году пользу бюджета региона были перераспределены 10% НДФЛ, собираемых в городе. Муниципальный бюджет таким образом потерял 3,5 — 4 млрд рублей. Городские депутаты последнее время очень активно пытаются вернуть средства в казну Новосибирска, их поддерживает и мэр.

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Актуальной для Новосибирска остаётся проблема обманутых дольщиков. Так, 5 июня более 30 человек объявили голодовку в центре Новосибирска. Причиной тому стала многолетняя стройка по адресу ул. Тульская в Новосибирске и схемы, из-за которых оплатившие квартиры в строящемся доме люди даже не смогли получить договор долевого участия и до сих пор остаются с предварительными договорами.

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После нескольких дней голодовки в центре города голодающие и власти нашли точки соприкосновения, и акция протеста была отменена, но протестующие оставили за собой право на её возобновление, если их проблема вновь не будет решена.

По данным новосибирских властей, в городе Новосибирске 42 проблемных объекта жилищного строительства. Из них десять запланировано достроить в 2017 году.

Внимание привлекла и история с миллиардными исками «Сибмоста» по Бугринскому мосту, при строительстве которого мэрия города обязалась зарезервировать земельные участки и расселить сотни частных жилых домов, своевременно предоставив участки генподрядчику, но фактически разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. Сроки строительства моста увеличились на 2,5 года, и компания предъявила судебные иски о взыскании 2,5 млрд рублей.

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История с миллиардными претензиями не закрыта до сих пор.

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Не хватает Новосибирску и эффективной схемы общественного транспорта. Есть проблемы в пешеходных зонах — тротуары, пандусы для колясок перегораживаются киосками, крылечками магазинов, припаркованными автомобилями. Остро стоит проблема и общественного транспорта — автобусы простаивают на остановках, нет чётко выделенных полос.

В то же время, в начале года новосибирские власти сформулировали и представили городской общественности приоритетные направления дальнейшего развития Новосибирска — на ближайшие несколько лет. Среди стратегически важных направлений работы выделяются три: зелёный город (развитие озеленённых общественных пространств, модели зелёного города, система озеленения города, практики проектов благоустройства), транспорт и дороги («перезагрузка» и развитие общественного транспорта, оптимизация маршрутной сети, рост качества пассажирских перевозок, участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», новые технологии ремонта дорог, строительство магистралей), социальная инфраструктура (активное привлечение средств разных уровней бюджета и частных инвестиций на строительство и реконструкцию детских садов и школ, объектов культуры и спорта).

При всём этом, город Новосибирск растёт и развивается, несмотря на проблемы добивается своих успехов.

Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер ИА REGNUM отметила, что Новосибирск подошёл к 124-летию «как один из самых образованных, свободных, сильных городов страны».

«Особенность нашего города в том, что он, как Рим, живёт и при дурных, и при хороших властях. Я думаю, что праздник получился отличным, и это прежде всего праздник мелкого бизнеса, всех этих танцевальных школ, музыкальных групп, кафе, спортивных клубов и всего, что мы сегодня видели, когда в каждом углу что-то происходило, и делали это люди, которые что-то свое небольшое делают, но талантливо. И группа «Несчастный случай» нашему городу отлично подходит, со словами «Вам что, здесь больше всех надо?» Да, нам больше всех надо, наш город для этого стране и нужен», — отметила Вальгер.

История города

Отметим, что Новосибирск является административным центром Новосибирской области и Сибирского федерального округа, самым крупным мегаполисом Сибири и крупнейшим муниципальным образованием в России.

Город образован в 1893 году как посёлок строителей железнодорожного моста через Обь Транссибирской магистрали, до 1895 года он значился как посёлок Александровский, до 1917 года — посёлок Ново-Николаевский и до 1926 года — Новониколаевск. 12 февраля 1926 года ВЦИК утвердил новое название краевого центра — Новониколаевск был переименован в Новосибирск.

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Сегодня площадь территории города Новосибирска составляет более 505 км2, численность населения уже более 1,6 млн человек.