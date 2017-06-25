Стамбул, Турция, 25 июня, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время праздничной утренней молитвы в одной из мечетей Стамбула из-за скачка давления, связанного с диабетом. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил сам глава государства.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Слава Богу, теперь все хорошо», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, у него случился небольшой скачок давления из-за сахарного диабета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок в одной из мечетей Стамбула. Известно, что глава государства почувствовал недомогание во время молитвы в честь праздника Ураза-байрам.

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